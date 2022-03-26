Мишустин поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников российской культуры с профессиональным праздником.

В телеграмме, опубликованной на сайте кабмина, говорится, что культура объединяет людей, учит в сложных жизненных ситуациях сохранять благородство и быть активным гражданином своей страны.





«Во все времена культура была и остается главной ценностью. Тем уникальным пространством, которое объединяет людей, делает их единым народом. И, конечно, вдохновляет каждого человека, учит в самых сложных жизненных ситуациях сохранять выдержку, мудрость, благородство, быть активным гражданином своей страны», — говорится в послании Мишустина.





Премьер подчеркивает, что правительство уделяет приоритетное внимание развитию этой сферы. В рамках реализуемого нацпроекта по всей стране открываются новые музеи, театры, кинозалы, библиотеки, ведется переоснащение детских школ искусств и колледжей.









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