В модельных библиотеках будут развивать детское чтение

Впервые в проектные офисы войдут специалисты по работе с детьми, которые помогут учреждениям в развитии этого направления, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.





Специалисты из центральных детских библиотек регионов по работе с детской аудиторией подключатся к работе 78 проектных офисов по модельным библиотекам.





«Дети — наш главный читатель, 38% читателей всех библиотек составляют дети. И у каждого из них должны быть равные возможности», — отметила директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина.





С начала этого года в проектных офисах 68 регионов уже появились работники с такими компетенциями. До конца марта они приступят к работе в еще десяти регионах. Исключения составили Москва и Петербург, не входящие в проект по созданию модельных библиотек, а также Еврейский АО, Ингушетия, ЯНАО, Тюменская и Новгородская области, где нет центральных детских библиотек.





С 2019 года в рамках нацпроекта «Культура» в России проводится модернизация библиотек. За три года в 81 регионе открыты более 600 модельных библиотек, которые представляют собой новый формат культурно-образовательных учреждений, оснащенных современной техникой, включая электронные книги, бесплатный Wi-Fi, 3D-принтеры, VR-очки, умные полки книговыдачи и т.д.





Фото: Рixabay