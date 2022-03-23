В Петербурге открыли выставку к 150-летию со дня рождения Кшесинской

Выставку «Матильда из рода Кшесинских», посвященную 150-летию со дня рождения балерины, представила Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщила куратор мероприятия, заведующая сектором периодики отдела рукописей, редкой книги, архивных и изобразительных материалов библиотеки Ирина Боглачева, выставка рассказывает не только о Матильде, но и о ее семье.





«В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Матильды Кшесинской, но хочу подчеркнуть, что день рождения у нее 31 августа. Сейчас мы открываем выставку по некоторым техническим обстоятельствам и причинам — осенью наша библиотека будет закрыта (на ремонт), и поэтому выставочное пространство нельзя будет задействовать. Но мы не могли обойти вниманием эту круглую дату, тем более что в фондах библиотеки хранится довольно значительное количество документов, связанных с именем этой знаменитой артистки», — сказала Боглачева.





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