Русский музей выпустил новые путеводители для детей

Музейные сотрудники разработали маршруты для посетителей в возрасте 7-10 лет, сообщает пресс-служба ГРМ.





Путеводители предлагают маршруты по Летнему саду, Михайловскому замку, Мраморному, Строгановскому и Михайловскому дворцам. Издания с авторскими иллюстрациями и картами включают интересные факты об истории, архитектуре и собраниях, а также задания.





Школьники могут бесплатно получить путеводитель при входе в филиалы Русского музея.





В планы учреждения входит разработка маршрутов для подростков 11-14 лет. Новые путеводители по музейному комплексу ориентированы на особенности восприятия аудитории разных возрастов. Их цель — заинтересовать детей и подростков искусством с помощью знаний в интересной форме с элементами игры и исследования.





Фото: пресс-служба ГРМ