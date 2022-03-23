В Москве прием заявок на соискание премии им. Корнея Чуковского стартует 1 апреля

Заявочная кампания на соискание литературной премии правительства Москвы им. Корнея Чуковского стартует 1 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента культуры.

По заявлению заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, конкурс призван поддержать талантливых литераторов и познакомить с ними читателей.





«Имена лауреатов станут известны осенью. Одного из семи победителей по традиции определят участники проекта „Активный гражданин“, в прошлый раз на платформе проголосовали более 150 тыс. человек», — сказала Сергунина, чьи слова приводятся в материале.





Также в этом году специально для детей и их родителей выйдут рекомендательные каталоги с лучшими книгами всех трех сезонов премии.





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