Во Владивостоке проведут курс лекций о жизни писателя Арсеньева

Центральная библиотека имени Антона Чехова во Владивостоке открывает цикл лекций о жизни писателя и исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. Его 150-летие отмечают в этом году.

Еженедельно историк Сергей Корнилов будет рассказывать о жизни и судьбе замечательного дальневосточного ученого, исследователя, писателя. Об этом говорится в Telegram-канале библиотеки.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 150-летия со дня рождения путешественника, исследователя дальневосточных земель Владимира Арсеньева. В частности, в указе органам власти всех субъектов РФ рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных памятной дате.

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