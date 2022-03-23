Гагарина и Билан выступят на вручении премии RU.TV

Российские певцы Полина Гагарина, Дима Билан, группа «Земляне», Zivert, Artik & Asti, Niletto и другие исполнители 28 мая примут участие в церемонии вручения одиннадцатой музыкальной премии телеканала RU.TV. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Русской медиагруппы».

«Музыка обладает колоссальной объединяющей силой. Мы со всей страной, и вместе с нами артисты, которые выбрали Россию. И поэтому особенно важно поддержать талантливых исполнителей, которые остаются настоящими русскими артистами», — отметил главный редактор — генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов.









Церемония вручения наград пройдет на сцене «Крокус Сити Холла».









Премия телеканала RU.TV вручается ежегодно. Ее задача — сохранить и поддержать русскую музыкальную культуру.











