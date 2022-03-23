II Всероссийский фестиваль «Страна — театр — школа» пройдет в трех регионах

Заявки на участие в театральном смотре для детей и молодежи в возрасте 6-18 лет принимают до 6 апреля, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.





Фестиваль могут «Страна — театр — школа» предназначен для детских и молодежных театральных трупп, создающих спектакли в разных жанрах (опера, балет, мюзикл, театральный спектакль и др.). Он дает возможность школьным театрам показать постановки в своих регионах, а лучшие из них — на всероссийском уровне.





«Наш фестиваль придуман, чтобы поддержать желание детей поставить спектакль и побыть артистами. Это важно не просто как развлечение. Это важно с точки зрения всестороннего формирования человека», — подчеркнул сооснователь фестиваля, худрук Детского музыкального театра им. Н.И. Сац Георгий Исаакян.





В первом туре жюри по видеозаписям отберет не более 12 работ в каждом регионе. В апреле в Пермском крае, Иркутской и Ярославской областях пройдет второй тур, по итогам которого определят три лучших спектакля от каждого региона. Они примут участие в третьем туре, который состоится 31 мая в Москве.





Помимо смотра детских и молодежных постановок, в программу войдут образовательные и методоические мероприятия для учеников и учителей, в том числе мастер-классы по актерскому мастерству и сценическому движению.





Фестиваль закроется в День защиты детей, 1 июня, церемонией награждения, которая пройдет в Детском музыкальном театре им. Н.И. Сац.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ