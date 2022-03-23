Сценарий «Соляриса» Андрея Тарковского уйдет с молотка

Рукописный экземпляр выставлен на аукцион «Литфонда» с эстимейтом 4,5 млн рублей, передает РИА Новости.





Сценарий «Соляриса» станет топ-лотом на торгах, приуроченных к 90-летию режиссера Андрея Тарковского. На девяноста листах представлены режиссерские решения каждой сцены (крупность кадра, указание объектов и технических деталей), а также многочисленные правки, сделанные Тарковским и сценаристом фильма Фридрихом Горенштейном.





Всего на торгах, запланированных на 25 марта, представят 55 лотов, включая снимки последних съемочных дней «Соляриса» и первое издание первоисточника — романа Станислава Лема.





«Солярис», вышедший в 1972 году, считается одним их величайших научно-фантастических фильмов в истории мирового кино.





Фото: кадр из фильма «Солярис»