Кристина Риччи сыграет в сериале по «Семейке Аддамс»

22.03.2022
Актриса появится в шоу об Уэнсдэй Аддамс, которую сыграла в фильме режиссера Барри Зонненфельда, сообщает Deadline.
Кристина Риччи, исполнившая в детстве роль Уэнсдэй в фэнтези-комедии «Семейка Аддамс» 1991 года, снимется в сериале о своей героине. Она сыграет нового персонажа, но подробная информация пока не раскрывается.
На роль Уэнсдэй Аддамс утвердили Дженну Ортегу («Крик»). Ее родителей Гомеса и Мартишу Аддамс сыграют Луис Гусман («Нарко») и Кэтрин Зета-Джонс («Побочный эффект»). В проекте также появятся Гвендолин Кристи («Игра престолов»), Тора Бёрч («Призрачный мир») и другие актеры.
Сериал «Уэнсдэй» снимет режиссер Тим Бертон для стриминга Netflix. Съемки планируют начать в конце марта в Румынии. Дата выхода шоу пока не названа.
Фото: кадр из фильма «Семейка Аддамс»