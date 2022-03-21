Чулпан Хаматову пригласили в труппу Нового Рижского театра

21.03.2022
Российская актриса будет участвовать в проектах драмтеатра, сообщил в соцсетях художественный руководитель Алвис Херманис.
По его словам, Хаматова «совсем скоро» начнет участвовать в постановках Нового Рижского театра. «На начальном этапе — на родном языке», — добавил худрук учреждения.
Алвис Херманис назвал Чулпан Хаматову «актрисой номер один в своей стране» и «образцом гуманизма», поскольку она занимается помощью детям с тяжелыми заболеваниями.
Ранее народная артистка России, актриса театра и кино, сооснователь благотворительного фонда «Подари жизнь» рассказала об отъезде в Латвию. Пока Чулпан Хаматова не планирует возвращаться в Россию.
Фото: кадр из фильма «Доктор Лиза»