Янтарный самородок весом более 2,6 килограмма доставили в Музей Мирового океана

В Музей Мирового океана Министерства культуры России доставлен уникальный экспонат – янтарный самородок весом 2,67 кг, передает пресс-служба Минкультуры России.

Балтийский самоцвет некоторое время назад был добыт в карьере АО «Калининградский янтарный комбинат». Природная особенность камня не позволяет ему стать произведением ювелирного искусства. Посередине образец имеет небольшой разлом, а храниться может только в воде.

«Для нас эта находка – настоящая удача, подарок судьбы. Мы услышали о самородке и решили: необычный янтарь должен находиться в экспозиции Музея Мирового океана. Мы сможем правильно хранить его и показывать нашим гостям, будем рассказывать о Балтике и ее богатствах. Наш янтарь станет наглядным примером того, какие чудеса творит природа», – отметила генеральный директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

После открытия нового корпуса музея «Планета Океан» балтийский самоцвет будет размещен в главном зале «Большой океан». А пока янтарный самородок готовится стать частью выставки, которая подготовлена ко Дню Балтийского моря и Всемирному дню водных ресурсов. Обе даты отмечаются 22 марта. Музей уже располагает образцами солнечного камня из разных стран мира, уникальными изделиями из янтаря лучших мастеров-ювелиров страны.

Музей Мирового океана объявил конкурс на лучшее имя для необычного янтарного самородка. Варианты принимаются в комментариях под публикациями в официальном группе музея во «ВКонтакте» и в Телеграм-канале. Можно оставить свои предложения в гостевой книге на официальном сайте. Конкурс продлится до 11 апреля, а 12 апреля, в День рождения музея, победитель получит приз – годовой абонемент в музей и приглашение на открытие корпуса «Планета Океан».

Фото: пресс-служба Музея Мирового океана