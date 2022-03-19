Интерактивный музей «Поднять перископы!» начал работу в Кронштадте

Посвященный подвигу командира подлодки С-13 Героя Советского Союза Александра Маринеско и всем русским морякам-подводникам интерактивный музей «Поднять перископы!» открылся в парке «Патриот» в Кронштадте, сообщает ТАСС.

Во время церемонии открытия губернатор Александр Беглов подчеркнул, что музей начинает работу в День моряка-подводника. «На новой площадке будут проходить обучение воспитанники морских кадетских корпусов. Интерактивная макет-экспозиция подводной лодки знакомит с историей русского подводного флота и его героями. Ребята могут узнать, как управляются подводные крейсеры, смогут измерить скорость субмарины и глубину погружения, попробовать себя в роли штурмана и инженера-механика, посмотреть в перископ», – рассказали в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Музей создан при поддержке Фонда президентских грантов. В рамках открытия музея состоялся ритуал посвящения военнослужащих в подводники. В числе посвященных был правнук Александра Маринеско Тимофей.

Парк «Патриот» в Кронштадте был создан по распоряжению правительства России, его объекты размещены на семи площадках. С 2018 года на территории парка проводятся комплексные работы по благоустройству и воссозданию исторического облика Кронштадтского докового Адмиралтейства.

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