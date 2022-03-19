ГАБТ сохранит в репертуаре оперы «Саломея» и «Лоэнгрин»

Государственный академический Большой театр России сохранит в репертуаре оперы «Саломея» и «Лоэнгрин», созданные в сотрудничестве с «Метрополитен-оперой», сообщает ТАСС.

«Лоэнгрин» остается в репертуаре. Мы просто заменили другими названиями ближайший блок спектаклей в апреле, поскольку необходимо подготовить второй состав исполнителей. Дирижер у нас есть – наш маэстро Антон Гришанин, который был на этой постановке ассистентом Эвана Роджистера – уже продирижировал два спектакля в первой премьерной сессии. И мне кажется, что он сделал это очень достойно», – рассказал генеральный директор театра Владимир Урин.

По его словам, понадобится некоторое время на решение вопроса с исполнителями. «Надеюсь, что либо в июне-июле, либо в начале следующего сезона «Лоэнгрин» вновь окажется в афише», – скаазал генеральный директор.

Что касается условий копродукции по «Лоэнгрину», он отметил, что от сотрудничества отказалась «Метрополитен-опера». «По изначальному плану мы должны были сразу после апрельского показа отправить декорации в США. Теперь «Метрополитен-опера» будет делать декорации самостоятельно. Но спектакль будет тот же самый, что и у нас, поставлен той же командой. А наш спектакль, если мы обеспечим состав исполнителей, будет идти в репертуаре Большого. Никаких юридических оснований закрывать его нет», – подчеркнул Урин.

Отвечая на вопрос, снимут ли из репертуара оперу «Саломея», которую тоже создали как совместный проект с «Метрополитен-оперой», Урин сообщил, что постановка остается. Он добавил, что в последнее время произошла корректировка по двум спектаклям – балету и опере.

«Мы отложили «Искусство фуги» на музыку Баха в постановке Алексея Ратманского, и мы вынуждены перенести премьеру «Хованщины» в июне. Ее должен был осуществить Саймон Макберни – один из самых интересных театральных режиссеров. Летом в силу сложившихся обстоятельств мы не сможем этого сделать. Сейчас ведем переговоры о возможности переноса сроков», – сказал Урин.

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