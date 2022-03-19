Японский актер из «Годзиллы» Акира Такарада умер в 87 лет

14 марта на 88-м году жизни скончался японский актер Акира Такарада, снимавшийся в оригинальных лентах о Годзилле и других масштабных чудовищах, сообщает «Российская газета».

О смерти актера стало известно из национальных СМИ, однако причины остаются неизвестны.

Акира Такарада родился 29 апреля 1934 года в оккупированной Японией Корее в семье инженера. Вырос в Харбине, где научился бегло разговаривать на мандаринском и английском языках.

Экранный дебют актера состоялся в середине 50-х, а всего за свою карьеру он исполнил роли в 130 проектах, среди которых: «Годзилла» (1954; 1957), «Годзилла, король монстров!», «Годзилла против Морты», «Годзилла против монстра Зеро», «Годзилла против морского монстра», «Годзилла: финальные войны» (и так далее), «Банзай, режиссер!» Такеши Китано.

В 1970-м Акира планировал с бродвейским режиссером Гарольдом Роумом театральную версию «Унесенных ветром», где надеялся сыграть Ретта Батлера, но из-за полученной после падения с бульдозера травмы отказался от проекта. С 1966 года и до развода в 1984-м Такарада был женат на Акико Кодзиме, первой японке, победившей в конкурсе «Мисс Вселенная».

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