Концерт хора национального телевидения Сербии прошел в Русском доме Белграда

19.03.2022
Хор под управлением дирижера Ольги Бисерчич в Русском доме представил вечер русской музыки, на котором были исполнены хоровые произведения Танеева, Чайковского, Свиридова, а также авторские аранжировки известных русских народных песен и хоровые номера из опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама».
В пресс-службе Русского дома отметили, что концерт был организован в честь начала сотрудничества Музыкальной продукции центральной государственной телерадиокомпании РТС с Российским центром науки и культуры в Белграде. Мероприятие посетил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, а также представители сербских и российских культурных, научных, общественных и деловых кругов.
Фото: Pixabay