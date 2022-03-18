В Новой Третьяковке обновлена выставка об истории российского дизайна

18.03.2022
Обновленная экспозиция выставки «История российского дизайна. Избранное II» начала работать в западном крыле Новой Третьяковки, сообщает пресс-служба музея.
В ее составе — более «300 предметов, из них более 150 — работы современных российских дизайнеров и образцы советского дизайна, ранее не демонстрировавшиеся зрителям».
Основная тема выставки — эксперимент и массовое производство.
Кроме тиражных предметов, находившихся в широком обиходе, в экспозиции есть макеты, эскизы, чертежи дизайнерских разработок разных лет, так и не воплотившиеся в жизнь.
Фото: Pixabay