В РНБ открылась выставка об истории и культуре Грузии

18.03.2022
Российская национальная библиотека (РНБ) открыла в Новом здании выставку «Расцветай под солнцем, Грузия моя!..». Об этом информирует ТАСС.
Выставка посвящена истории и культуре Грузии и представляет наиболее интересные и редкие книги из отдела национальной литературы и русского книжного фонда РНБ.
«В экспозицию вошли издания, посвященные становлению первых земель и княжеств, а также развитию различных регионов Грузии от Нижнего Картли до Сванетии», — рассказали в пресс-службе библиотеки.
Экспозиция знакомит с историей письменности Грузии. Здесь представлены факсимильное издание греко-грузинской рукописи, выполненной в конце XV века в Иверском монастыре на Афоне (с 1913 года оригинал рукописи хранится в РНБ), «Грузинская грамматика» Иоанна Картвелишвили (М., 1825) из коллекции царевича Иоанна (Багратиони).
Фото: Pixabay