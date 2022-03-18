Индийский драматический экшн «Rise. Roar. Revolt» дебютирует в России

18.03.2022
Эксклюзивный показ фильма проведет объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула кино», сообщается в ее соцсетях.
С 25 марта в кинотеатрах «Синема парк» и «Формула кино» начнутся спецпоказы блокбастера «Rise. Roar. Revolt». Фильм дебютирует в России в день мировой премьеры.
«RRR является одним из самых ожидаемых паниндийских фильмов», — говорится в сообщении киносети.
Драматический экшн расскажет историю двух революционеров, странствующих вдали от дома. Они объединяются для защиты своей страны. Действие развернется в 1920-х годах.
Фильм снял С.С. Раджамули («Бахубали: начало»). В главных ролях — Н.Т. Рама Рао младший и Рам Чаран. Вместе с ними в проекте задействованы Алия Бхатт, Аджай Девган, Оливия Моррис, Самутиракани и другие актеры.
Картину выпустят на хинди и тамильском языке с русскими субтитрами.
Фото: Рixabay