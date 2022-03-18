«Мосфильм» предложил вернуть в прокат 12 отреставрированных фильмов

18.03.2022
Речь идет о художественных картинах, созданных на студии в разные годы и полюбившихся зрителям, сообщается на сайте киноконцерна.
К возвращению в кинотеатры готовы 12 лент: «Илья Муромец» Александра Птушко (1956), «Вий» Константина Ершова и Георгия Кропачева (1967), «Самая обаятельная и привлекательная» Геральда Бежанова (1985), «Холодное лето пятьдесят третьего...» Александра Прошкина (1987), а также пять фильмов Андрея Тарковского, включая «Солярис» (1972), и три фильма Карена Шахназарова, в том числе «Курьер» (1986).
На сегодня специалисты «Мосфильма» восстановили более 110 картин советских режиссеров, которые доступны в современном качестве изображения и звука. Реставрация ведется в сотрудничестве с Госфильмофондом РФ, где хранятся пленочные исходники. Работы полностью финансируются «Мосфильмом».
Ранее компании Walt Disney, Sony, Warner Bros., Paramount, Universal приостановили прокат своих проектов в российских кинотеатрах в связи с военной операцией РФ на территории Украины. Когда киностудии вернутся к работе в России — неизвестно.
Фото: кадр из фильма «Курьер»