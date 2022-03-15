Вышел дебютный трейлер мини-сериала «Мисс Марвел»

Первый ролик по шоу о юной супергероине опубликовали на YouTube-канале Marvel Entertainment.





Сериал Ms. Marvel начнут показывать 8 июня 2022 года на стриминговом сервисе Disney+.





Действие развернется в кинематографической вселенной Marvel вокруг 16-летней школьницы Камала Хан, пишущей фанфики по комиксам. Ее любимая героиня — Капитан Марвел. Однажды девушка приобретает сверхъестественные способности, о которых могла только мечтать.





В главной роли — Иман Веллани. Сценарий разработали Биша К. Али и Сана Аманат. Эпизоды сняли Мира Менон, Шармин Обаид, Адиль Эль Арби и Билал Фалла.





Ранее сообщалось, что мини-сериал о Камале Хан подведет к событиям полнометражного сиквела «Капитан Марвел», который планируют выпустить под названием «Марвелы» в начале будущего года.





Фото: кадр из трейлера сериала «Мисс Марвел»