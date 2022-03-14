Стало известно, кто снимет триквел «Дэдпула»

Режиссером супергеройского экшна про Болтливого наемника станет Шон Леви, работавший над трилогией «Ночь в музее», сообщает Deadline.





Режиссер Шон Леви и актер Райан Рейнольдс, играющий Дэдпула, продолжат сотрудничество. В прошлом году тандем выпустил сай-фай экшн «Главный герой», ставший кассовым хитом, а на днях в сети появилась фантастическая картина «Проект "Адам"».





Рейнольдс с юмором подтвердил участие режиссера в проекте, анонсировав личную «трилогию Леви» в твиттере. Он опубликовал фотографию себя в трех образах — Парня из «Главного героя», Адама из «Проекта "Адам"» и Дэдпула.





Леви заявил об энтузиазме, с которым приступит к работе над триквелом, а также подчеркнул, что производство «Дэдпула 3» начнется не ранее следующего года.





Над первым вариантом сценария третьего фильма о Болтливом наемнике работали Венди Молино и Элизабет Молино-Логелин («Закусочная Боба»). Эстафету перехватили Ретт Риз и Пол Верник, создавшие сценарии к первым фильмам трилогии. Оригинального «Дэдпула» снял Тим Миллер, продолжение — Дэвид Литч.





Фото: кадр из фильма «Дэдпул»