Трансляция концерта BTS вышла в лидеры российского проката

Портал kinobusiness.com подвел результаты кинопроката в России и странах СНГ с 10 по 13 марта. Об этом сообщает «Культуромания».

Лидером минувшего уик-энда оказалась трансляция концерта южнокорейской группы BTS, которая прошла 12 марта. Прямая трансляция выступления бойз-бэнда собрала более 67 млн руб.





Второе место занял блокбастер Рубена Фляйшера «Анчартед: на картах не значится». Экранизация видеоигры Uncharted собрала более 60 млн руб.





Третье место заняла российская комедия «Хочу замуж!» с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем. Фильм собрал за выходные почти 40 млн руб.









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