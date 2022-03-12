Sony Pictures прекращает ведение бизнеса в России

Компания Sony Pictures останавливает бизнес в России, сообщает «Культуромания».

По словам председателя и главного исполнительного директора Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра, решение было принято в связи с ситуацией в Украине.

«Мы поддерживаем многие компании по всему миру, которые в настоящее время приостановили свою деятельность в России, и поддерживаем гуманитарные усилия, которые в настоящее время проводятся в Украине и окружающем регионе», — передает «Культуромания».

До этого компания The Walt Disney Company также заявила о приостановлении деятельности в России. Запрет коснется лицензирования контента и продуктов, деятельности Disney Cruise Line (морские круизы), выпуска журнала и реализации туров National Geographic, а также производства местного контента и линейных каналов.

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