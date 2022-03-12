«Большие гастроли» Омского драмтеатра стартовали в Москве

12.03.2022

«Большие гастроли» Омского драмтеатра стартовали в Москве

В субботу в Москве начинаются «Большие гастроли» Омского государственного академического театра драмы, сообщает ТАСС.

«12 марта мы торжественно откроем гастроли на Исторической сцене спектаклем «Визит дамы», 13 марта выйдет «Дядя Ваня» на Новой сцене», – рассказал директор Театра Вахтангова Кирилл Крок. Кроме того, как сообщил на пресс-конференции в Москве директор Омского театра драмы Виктор Лапухин, в течение гастрольной недели будут показаны спектакли «Свидригайлов. Сны», «Блистательный Санкт-Петербург», «Аркадия», «Время женщин»; закроет гастрольную программу спектакль «Обманщики».

«Обманщики» – «замечательный спектакль и по содержанию, и по декорациям, поэтому решили показать его московскому зрителю», отметил Лапухин.

Всероссийский гастрольно-концертный план Министерства культуры РФ призван воссоздать единую гастрольную систему страны. В план, который реализуется на всей территории России, входят две масштабные программы – «Большие гастроли» (гастроли театров) и «Мы – Россия» (гастроли национальных коллективов). Стартовавшая в 2014 году программа «Большие гастроли» расширяет рамки творческого взаимодействия театральных коллективов; способствует формированию и объединению единого культурного пространства страны, а также привлечению новой зрительской аудитории на территории России и стран ближнего зарубежья.

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