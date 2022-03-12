«Большие гастроли» Омского драмтеатра стартовали в Москве

12.03.2022
«12 марта мы торжественно откроем гастроли на Исторической сцене спектаклем «Визит дамы», 13 марта выйдет «Дядя Ваня» на Новой сцене», – рассказал директор Театра Вахтангова Кирилл Крок. Кроме того, как сообщил на пресс-конференции в Москве директор Омского театра драмы Виктор Лапухин, в течение гастрольной недели будут показаны спектакли «Свидригайлов. Сны», «Блистательный Санкт-Петербург», «Аркадия», «Время женщин»; закроет гастрольную программу спектакль «Обманщики».
«Обманщики» – «замечательный спектакль и по содержанию, и по декорациям, поэтому решили показать его московскому зрителю», отметил Лапухин.
Всероссийский гастрольно-концертный план Министерства культуры РФ призван воссоздать единую гастрольную систему страны. В план, который реализуется на всей территории России, входят две масштабные программы – «Большие гастроли» (гастроли театров) и «Мы – Россия» (гастроли национальных коллективов). Стартовавшая в 2014 году программа «Большие гастроли» расширяет рамки творческого взаимодействия театральных коллективов; способствует формированию и объединению единого культурного пространства страны, а также привлечению новой зрительской аудитории на территории России и стран ближнего зарубежья.
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