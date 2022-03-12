Фестиваль русской культуры стартовал в Волгограде

12.03.2022
«Старт мероприятиям Года культурного наследия народов России в Волгоградской области дан на фестивале русской культуры «Три века русской балалайки» и творческой ярмарке «Ремесленные истории» – сегодня на площадке Волгоградской филармонии свои работы представили мастера народных промыслов, творческие номера подготовили народные коллективы из разных районов области», – сказано в сообщении.
По данным областного комитета культуры, гости фестиваля ознакомились с промыслами народов, проживающих в регионе, – кружевоплетением, вышивкой, гончарным ремеслом, кукольной скруткой, валянием валенок, техниками работы с берестой и кожей. На выставке народных инструментов мастера продемонстрировали создание балалайки в реальном времени.
Также сообщается, что на фестивале выступят Оркестр русских народных инструментов имени Калинина, солисты Волгоградской филармонии и другие коллективы, а специальным гостем программы станет прославленный виртуоз-балалаечник Евгений Желинский.
Фото: Pixabay