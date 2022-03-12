Путин наградил Марка Варшавера орденом «За заслуги перед отечеством»

12.03.2022
«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Варшавера Марка Борисовича - директора государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова», – сказано в документе.
Марк Варшавер родился 11 марта 1947 года в Москве. В 1969 году окончил Горьковское театральное училище по специальности «Актер» и музыкальное училище по классу фортепиано, после чего работал в нескольких российских театрах.
С 1972 по 1979 год играл в Московском областном драматическом театре, позднее сосредоточился на административной работе и в 1979 году пришел в «Ленком», где прошел путь от главного администратора до директора. Варшавер является кавалером орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, Александра Невского, Дружбы, лауреатом целого ряда театральных премий.
В 1993 году ему было присвоено звание заслуженного работника культуры России, в 2001 – заслуженного деятеля искусств России.
Фото: WikiMedia