В Челябинске планируют эксперимент с «непрерывным показом» спектакля «Сын»

Камерный театр Челябинска готовит премьеру постановки по пьесе французского драматурга Флориана Зеллера, сообщается на сайте площадки.





Премьерные показы экзистенциальной драмы назначены на 19 и 20 марта. По задумке режиссера спектакля Алексея Янковского, они могут пройти друг за другом в один день, чтобы публика могла увидеть постановку в исполнении двух составов.





«Меня всегда огорчает то обстоятельство, что зритель видит только один состав играющих в спектакле актеров, потому мы планируем организовать "непрерывный показ" спектакля — сначала на сцену выйдет один состав, затем другой», — рассказал он, добавив, что предложит руководству театра провести такой эксперимент (цитата по изданию «Вечерний Челябинск»).





Постановка основана на пьесе, завершающей трилогию «Мать» — «Отец» — «Сын». В центре истории оказывается подросток Николя, который после развода родителей остается наедине с большим и незнакомым миром. После ухода из школы и попытки суицида Николя переезжает от матери к отцу, но поможет ли это ему?





«Пьеса о трагедии взросления. Вечные вопросы ставятся автором через призму молодого сознания», — отмечается в описании постановки.





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