Ансамбль «Березка» будет выступать на фестивале дружбы в КНДР

Ансамбль «Березка» выступит на 32-м фестивале искусств «Апрельская весна», организованном КНДР. Об этом рассказала ТАСС художественный руководитель — главный балетмейстер ансамбля народная артистка СССР Мира Кольцова.

Фестиваль, который проводится раз в два года, состоится с 10 по 20 апреля в Пхеньяне. Оргкомитет отмечает, что цель фестиваля — «развитие дружбы и солидарности, обмена и сотрудничества между деятелями культуры и искусства разных стран, мира под идеалами самостоятельности, мира и дружбы».





«Березка» направляет на фестиваль «Апрельская весна» полную концертную программу, в которую вошли 16 танцевальных номеров, включая новую постановку под песню КНДР «Дорогое имя».





«Мы рады и горды открывать концерт корейской песней „Дорогое имя“, потому что ее название и идея созвучны с замыслом хореографической постановки „Реченька“ в нашем ансамбле. Ведь у всех народов, у каждого человека есть своя река с „дорогим именем“ и имя ее — Родина», — сказала Кольцова.





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