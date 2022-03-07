В метро Москвы демонстрируют видеоролики о Госфильмофонде России

В московском метрополитене проводятся показы видеороликов о деятельности Госфильмофонда России. Об этом сообщается на сайте Минкультуры РФ.

«Жители Москвы проводят в транспорте много времени. Чтобы оно проходило быстрее, а поездки не отнимали много сил и становились комфортнее, по задаче Мэра Москвы С. Собянина мы развиваем новые сервисы для пассажиров», — подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Из роликов можно узнать о техниках окрашивания фильмов, о работе киномеханика и что такое кинетоскоп. Цикл показов состоит из 10 роликов, продолжительностью чуть дольше минуты.

Фото: Pixabay