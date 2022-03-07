Исторический музей посетила группа детей из Донбасса. Для детей была подготовлена насыщенная культурная программа: театрализованные экскурсии, мастер-классы и интерактивные игры. Об этом сообщает Минкультуры России.





Фото: Минкультуры России

В залах музея ребятам продемонстрировали подлинные скоморошьи маски и старинные музыкальные инструменты, рассказали об истоках возникновения кукольного театра.Сцены из древних сказаний, разыгранные при участии кукольных персонажей, помогли проникнуть в таинственный мир древности, а экскурсовод рассказал о реальных событиях и явлениях, которые легли в основу мифов, легенд и сказаний.В этот же день прием для детей-беженцев оказал филиал Исторического музея в Туле. На выставке «Альбрехт Дюрер и его эпоха» дети узнали о гравюре как явлении: истории возникновения, разновидности и технологии на примере шедевров немецких мастеров XV–XVI века.