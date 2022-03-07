Музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» посетили матери с детьми, приехавшие из ЛНР и ДНР

07.03.2022
Музей тепло встретил гостей из Донбасса, сотрудники провели экскурсии по дому-музею И.С. Тургенева, Флигелю изгнанника, где писатель проводил «спасскую ссылку», и усадебному парку. Во время экскурсий гости узнали о жизни Тургенева в родовом имении, где он провел детство, создал пять из шести своих романов, и куда неизменно возвращался из своих странствий.
Состоялся также «Литературный» мастер-класс, посвященный стихотворению в прозе И.С. Тургенева «Воробей». Во время занятия специалисты музея познакомили гостей с этим произведением и помогли смастерить игрушку-сувенир на память о его главном герое.
Фото: Минкультуры России