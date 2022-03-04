Выставка «Чувственные иллюстрации» открылась в Астрахани накануне 8 Марта

04.03.2022
В экспозицию вошли работы астраханской художницы Анастасии Осокиной, сообщили в пресс-службе минкультуры и туризма Астраханской области.
4 марта в Краеведческом музее (филиал Астраханского объединенного музея-заповедника) стартовала выставка «Чувственные иллюстрации Jdn_anastase».
Посетители могут увидеть около 30 произведений, созданных художницей Анастасией Осокиной, которая впервые представила свои работы широкой публике.
Картины объединяет общая тема — женщина. Они могу рассматриваться как отдельные работы и как цикл произведений, отметили в пресс-службе ведомства.
Выставка будет работать в Краеведческом музее до 20 марта.
Фото: pixabay