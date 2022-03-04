Развитие Севастополя и Псковской области обсудили в Минкультуры России

Вопросы реконструкции и восстановления объектов культурного наследия рассмотрели на встрече министра культуры РФ Ольги Любимовов и митрополита Псковского и Порховского Тихона, сообщили в пресс-службе ведомства.





В рабочей встрече также участвовали первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин, статс-секретарь — замглавы Минкультуры России Алла Манилова, заместители министра культуры Владимир Осинцев и Ольга Ярилова, представители Московского архитектурного института.





Митрополит Тихон рассказала о работах в музее-заповеднике «Херсонес Таврический», которые планируют завершить к 2024 году. «Здесь будут созданы музей Античности и Византии, центр археологии, музей истории Крыма и музей христианства. В планах создание центра для талантливых детей и молодёжи гуманитарной направленности», − отметил он, добавив, что продолжается работа и по музеефикации регионального объекта культурного наследия «Береговые батареи № 12 и № 13».





Ольга Ярилова подчеркнула, что «Херсонес Таврический» − одно из самых посещаемых мест. «Являясь уникальной исторической территорией, он стал свидетелем событий разных эпох и неизменно привлекает туристов. Необходимо детально проработать круглогодичные маршруты для посетителей», − подчеркнула глава министерства.





По словам владыки Тихона, в Псковской области находится «более 6 тысяч памятников истории и культуры, часть из которых требует проведения ремонтно-реставрационных работ».





Продолжаются работы по 58 проектам, 13 и которых уже выполнены. Среди реализованных программ — ремонт Церкви Александра Невского в Пскове.





В настоящее время разрабатывается документация по приспособлению ансамбля Псково-Печорского монастыря в части устройства инфраструктуры, водопровода, канализационных и теплосетей и техзадание на второй этап работ по устройству обеспечивающей инфраструктуры ансамбля на территории Печор.





Владыка Тихон также рассказал о проекте паломнического центра святой равноапостольной княгини Ольги в селе Выбуты, предусматривающем воссоздание храма в честь Благоверной княгини Ольги Российской, строительство причтовых корпусов, ограды, проведение комплексного благоустройства.





Глава Минкультуры поддержала представленные проекты и поручила создать рабочие группы по каждому направлению.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ