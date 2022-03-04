Стал известен лидер зрительского голосования «Оскара»

04.03.2022
Американская киноакадемия опубликовала топ-10 онлайн-голосования Oscars Fan Favorite — первой «народной» номинации премии.
В настоящее время больше всего голосов получил супергеройский блокбастер «Человек-паук: Нет пути домой».
В первую десятку также попали научно-фантастический фильм «Дюна», фэнтези-мюзикл «Золушка», французская картина «Великий», зомби-боевик «Армия мертвецов», драматический мюзикл «Тик-так, бум!», вестерн «Власть пса» и др.
Награждение лучшего фильма в зрительской номинации состоится впервые в истории премии Американской киноакадемии. Его определят по итогам голосования в Twitter и на сайте организации.
Победителя назовут на церемонии награждения, назначенной на 27 марта по североамериканскому восточному времени.
Фото: кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»