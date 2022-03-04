Бутман, Башмет и Долина выступят на «Триумфе джаза» в Петербурге

04.03.2022
XXII Фестиваль Игоря Бутмана «Триумф джаза» состоится 14 марта в Петербурге. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
В рамках фестиваля 2022 года выступят: Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы», Лариса Долина и певица Фантине.
«Триумф джаза» — это визитная карточка российской джазовой сцены. Музыкальный бренд, который хорошо известен среди поклонников и профессионалов жанра во всем мире. За более чем 20-летнюю историю «Триумфа джаза» российская публика смогла увидеть и услышать лучших российских и мировых музыкантов.
В 2022 году фестиваль «Триумф джаза» проходит в рамках празднования 100-летия российского джаза и охватит 6 российских городов: Москву, Петербург, Тверь, Тулу, Ярославль и Красноярск. Один из ключевых концертов фестиваля состоится 14 марта в петербургском БКЗ «Октябрьский».
Фото: Pixabay