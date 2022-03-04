Эван Рэйчел Вуд сыграет Мадонну в фильме о «Странном Эле»

04.03.2022
В Лос-Анджелесе продолжаются съемки фильма о «Странном Эле», образ которого на экране воплотит актер Дэниэл Рэдклифф. Также стало известно, что к команде присоединится звезда «Мира Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд, пишет «Культуромания».
Актриса исполнит в фильме роль певицы Мадонны. Эл Янкович пародировал ее песни — он перепел композицию Like a Virgin, которая в его версии получила название Like a Surgeon.
Лента расскажет о жизни музыканта, известного своими пародиями на современные англоязычные хиты. В картине также сыграли Рэйн Уилсон, Джулианна Николсон и Тоби Хасс.
Фото: Pixabay