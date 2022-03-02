В Москве состоится съезд российской общественности в поддержку проекта по ценностям

02.03.2022
Съезд российской общественности в поддержку указа президента РФ об укреплении традиционных ценностей состоится в Москве 5 марта.
Участие в мероприятии примут политики, чиновники, депутаты, сенаторы, актеры, лидеры общественных мнений, руководители общественных, традиционных и родительских организаций. Будет опубликовано открытое письмо в поддержку инициативы и намечен план по реализации стратегии национальной безопасности в части защиты традиционных духовно-нравственных ценностей РФ.
Организаторы мероприятия отметили, что проект крайне важен для людей, которые «живут по традиционным нормам, веками существовавшим на нашей земле» и тем, «для кого духовно-нравственные ценности — основа жизни».
Законопроект об укреплении традиционных ценностей вынесло на общественное обсуждение Министерство культуры РФ. Обсуждение проекта было приостановлено, поскольку в обществе и профессиональной среде прозвучало много критических замечаний в отношении этого документа.
Фото: Pixabay