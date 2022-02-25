«Форт Боярд» отказался от шоу с участием тигров

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С первого выпуска в телешоу «Форт Боярд» снимали тигров. Новые сезоны будут выходить без них. Такое решение приняли на фоне роста зоозащитного движения, сообщила изданию продюсер Алексия Ларош-Жубер.«Я чувствую глубинное общественное движение, к которому стоит прислушаться, относительно защиты крупных хищников и особенно кошачьих», — сказала она.По словам Ларош-Жубер, достигнуто соглашение об обеспечении тигров, которых снимали в «Форт Боярде». Владельцу и заводчику животных выплатят средства на уход до естественной смерти тигров.Шоу «Форт Боярд» дебютировало на французском телевидении в 1990 году, позже переведенные выпуски появились на российском ТВ. В 1998 году стартовала отечественная версия телеигры, которую также показывают в более чем 30 странах.