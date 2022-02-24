Noize MC выпустил клип на песню «Столетняя война»

24.02.2022
Концертный видеоклип на композицию опубликован на YouTube-канале российского музыканта.
Автором слов и музыки «Столетней войны» выступил Иван Алексеев (Noize MC). За исполнение отвечали DJ StuFForD (гитара), Александр Кислинский (бас), Владимир Зиновьев (барабаны). Видеопродакшном занималась компания Krok Films.
В описании клипа Нойз отметил, что Столетняя война, вопреки своему названию, шла не 100, а 116 лет.
«Это очень символичный курьез — любой международный вооруженный конфликт всегда неразрывно связан с чудовищным искажением фактов: преуменьшением или преувеличением потерь в зависимости от нужд момента, замалчиванием военных преступлений, размыванием и перекладыванием ответственности», — добавил он.
По словам Noize MC, в разговоре с театральным режиссером Юрой Квятковским о том, что «должен делать художник в условиях, когда он никак не может повлиять на ход разворачивающейся социально-политической катастрофы», собеседники пришли к выводу: «остается только честно фиксировать происходящее».
«Этим и занимаемся», — добавил музыкант.
Фото: кадр из клипа «Столетняя война»