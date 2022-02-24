Noize MC выпустил клип на песню «Столетняя война»





Фото: кадр из клипа «Столетняя война»

Автором слов и музыки «Столетней войны» выступил Иван Алексеев (Noize MC). За исполнение отвечали DJ StuFForD (гитара), Александр Кислинский (бас), Владимир Зиновьев (барабаны). Видеопродакшном занималась компания Krok Films.В описании клипа Нойз отметил, что Столетняя война, вопреки своему названию, шла не 100, а 116 лет.«Это очень символичный курьез — любой международный вооруженный конфликт всегда неразрывно связан с чудовищным искажением фактов: преуменьшением или преувеличением потерь в зависимости от нужд момента, замалчиванием военных преступлений, размыванием и перекладыванием ответственности», — добавил он.По словам Noize MC, в разговоре с театральным режиссером Юрой Квятковским о том, что «должен делать художник в условиях, когда он никак не может повлиять на ход разворачивающейся социально-политической катастрофы», собеседники пришли к выводу: «остается только честно фиксировать происходящее».«Этим и занимаемся», — добавил музыкант.