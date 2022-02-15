Режиссер «Бойцовского клуба» раскритиковал китайскую версию фильма

Дэвид Финчер выразил недовольство по поводу цензуры финала снятой им кинокартины. Об этом он заявил в интервью Empire.





Постановщик отметил, что не понимает, зачем китайский стриминг Tencent Video приобрел лицензию на «Бойцовский клуб».





«Если вам не нравится эта история, зачем вам лицензировать эту ленту? Это же бессмыслица! Они будто сказали, что хотят под моим названием получить другой фильм. Да ему уже 20 лет! И у него никогда не было репутации приятного кино», — сказал Дэвид Финчер.





При этом он предположил, что цензоры знакомы с романом Чака Паланика, на основе которого снят одноименный фильм, поскольку китайский вариант почти полностью совпадает с концовкой книги.





На это же обратил внимание писатель, который назвал ироничной ситуацию, когда в США возмущаются цензурой фильма в Китае, хотя во многих американских штатах его книги запрещены.





«Бойцовский клуб» (1999) появился на Tencent Video с отредактированным финалом, из которого вырезали кадры взрывов. Вместо этого появился текст о том, что полиция предотвратила теракт и задержала преступников, а главного героя отправили в психиатрическую клинику. После критики оригинальную концовку за исключением эротических сцен вернули.





Фото: кадр из фильма «Бойцовский клуб»