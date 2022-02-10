Мультсериал «Футурама» вернется после десятилетнего перерыва

Продолжение анимационного сериала планируют выпустить в следующем году, передает Variety со ссылкой на источники.





Стриминг Hulu, принадлежащий The Walt Disney Company, заказал 20 серий «Футурамы». Производство новых эпизодов планируют начать в феврале 2022 года, а премьера продолжения ожидается в 2023-м.





По информации издания, над проектом будут работать авторы оригинального сериала Мэтт Грейнинг и Дэвид Коэн, известные по созданию «Симпсонов». К озвучке героев вернутся актеры Билли Уэст, Кэти Сагал, Тресс Макнилл, Морис Ламарш, Лорен Том, Фил Ламарр и Дэвид Хернан. Пока не сообщается об участии в проекте Джона Димаджио, который озвучивал робота Бендера.





«Футурама» — американский сатирический сай-фай мультсериал, вышедший в 1999 году и состоявший из семи сезонов. Финальную серию показали в 2013 году. История начинается с того, что доставщик пиццы Филипп Фрай случайно замораживает себя в последний день 1999 года и просыпается спустя тысячу лет. Он знакомится с мутантом Лилу и роботом Бендером, которые становятся его друзьями.





Фото: кадр из мультфильма «Футурама»