Google выпустил дудл к юбилею Исторического музея

09.02.2022
9 февраля 2022 года ГИМ отмечает 150-летие со дня основания. Этому событию посвящена открытка от компании.
Платформа Google
разместила изображение, ведущее на страницу по запросу «Государственный исторический музей».
На картинке представлены здание ГИМа и надпись «Гугл», стилизованная под начертание букв церковнославянского алфавита. Лого поисковика также оформили в честь юбилея.
Компания регулярно выпускает дудлы по случаю праздников, юбилеев исторических событий и выдающихся деятелей культуры, науки и других сфер.
Как пишет «Афиша Daily», изображение создала российская художница Тома Вагнер. Дудл доступен только для российских пользователей.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила с юбилеем коллектив Исторического музея — крупнейшего музея отечественной истории в России. В его коллекцию входят почти 5 миллионов артефактов, от античных времен до ХХ века, включая личные вещи государей, берестяные грамоты и др.
Фото: Irina Glazyrina — собственная работа, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28537158