Ассоциация этнографических музеев России провела первую конференцию

Мероприятие состоялось 4 февраля в онлайн-режиме по инициативе Русского этнографического музея, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.





Участниками совещания стали представители более 30 музеев, расположенных в разных регионах России. По итогам онлайн-конференции утвержден меморандум Ассоциации этнографических музеев России, порядок приема в нее, а также определены конкретные задачи.





Идею создания ассоциации озвучили во время презентационных и экспертно-методических мероприятий проекта «Музейные маршруты России» в 2021 году.





«Нам давно пора взять в фокус этнографические музеи, — отметила статс-секретарь — замминистра культуры России Алла Манилова в ходе выступления на одной из сессий проекта в Саранске. — Подобное решение позволит учреждениям в дальнейшем более системно взаимодействовать, совместно планировать межмузейную деятельность, а также проектную и научную работу».





Главная задача музейного объединения — выстраивание сбалансированных отношений между центральными и региональными музеями, создание партнерских связей и симметричного взаимообмена. Важной частью работы музеев также будет содействие в осуществлении образовательной деятельности и профессиональной подготовки музейных специалистов, обучающих практик для работы с этнокультурным наследием.





«Миссия нашего музея в работе с регионами — это цифровая репатриация культурного наследия народов в места его происхождения и обеспечение максимального доступа к нему носителей культуры. Это важно для развития этнического самосознания народов. Мы чувствуем заинтересованность этих народов в интерпретации своего культурного наследия и готовы работать вместе в рамках созданной ассоциации», — отметила директор РЭМа Юлия Купина.





Представители музеев Торжка, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Хабаровска, Алтая и других городов и регионов поддержали идею сотрудничества в исследовательской, учетно-хранительской, экспозиционной, культурно-просветительской, экспедиционной и собирательской деятельности музеев для изучения культуры народов России. Они также высказались за развитие профессиональных контактов в цифровом пространстве и организацию семинаров, круглых столов, конференций. Важным направлением работы ассоциации станет развитие межмузейной коммуникации с помощью современных инструментов.





Первым шагом станет создание информационной площадки на базе сайта музея, где будут представлены лучшие практики и ноу-хау музейного дела.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ