Джейми Дорнан присоединится к Галь Гадот в триллере «Каменное сердце»

Шпионский триллер снимет для стримингового сервиса Netflix британский режиссер Том Харпер. Об этом информирует Deadline.





По сообщению издания, фильм «Каменное сердце» (Heart of Stone) стал приоритетным проектом онлайн-платформы. Подробности сюжета пока не раскрывают. Дата его выхода станет известна позже.





Британский актер Джейми Дорнан известен по работам в сериалах «Крах» и «Турист», а также по франшизе «Пятьдесят оттенков серого». В марте 2022 года в российских кинотеатрах выйдет фильм «Белфаст» Кеннета Браны, за роль в котором актер получил номинацию на «Золотой глобус».





Известно, что над фильмом будут работать режиссер Том Харпер, снявший сериалы «Острые козырьки», «Отбросы», «Электрические сны Филипа К. Дика», сценаристы Грег Рука («Юная Лига Справедливости») и Эллисон Шредер («Скрытые фигуры», «Холодное сердце 2»).





Среди продюсеров проекта значатся Бонни Кертис («Спасти рядового Райана»), Джули Линн («Жизнь по Джейн Остин»), а также исполнительница одной из главных ролей Галь Гадот.





Фото: кадр из сериала "Крах"