«Стражи Галактики 3» станут последним фильмом для нынешней команды

28.01.2022

«Стражи Галактики 3» станут последним фильмом для нынешней команды
Режиссер одного из самых ожидаемых блокбастеров по вселенной Marvel Джеймс Ганн рассказал о заключительной картине трилогии в интервью Deadline.

По его словам, третий фильм «Стражи галактики» станет финальным для представленных в нем героев. В триквеле зрители в последний раз увидят нынешний состав команды, подчеркнул постановщик. 

Ганн назвал грядущую картину «очень масштабной и мрачной». Он выразил уверенность в том, что фильм не похож на то, что ждет аудитория. Режиссер отметил, что «хочет быть верным персонажам и истории, предоставив тот финал, который все заслуживают».

Джеймс Ганн работает над кинокомиксом с осени 2021 года. Он выступает режиссером и сценаристом проекта, в основу которого легли комиксы Guardians of the Galaxy Писатели Дэн Абнетт и Энди Леннинг впервые объединили в них персонажей, созданных разными авторами.

В новом фильме к своим ролям вернутся Крис Пратт (Звездный лорд), Зои Салдана (Гамора), Дэйв Батиста (Дракс), Брэдли Купер (Ракета), Вин Дизель (Грут), Карен Гиллан (Небула), Пом Клементьефф (Богомол) и другие актеры. Впервые в трилогии появятся Уилл Поултер и Чаквуди Ивуджи.

В ближайшее время героев можно будет увидеть в другом фильме по вселенной «Марвел» — «Тор: Любовь и гром», над которым работает Тайка Вайтити. Выход картины запланирован на лето 2022 года. В конце года команда появится в рождественском спецэпизоде. Премьера финального фильма «Стражи галактики» назначена на май 2023 года. 

Фото: кадр из фильма «Стражи галактики»