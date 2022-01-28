«Стражи Галактики 3» станут последним фильмом для нынешней команды

Режиссер одного из самых ожидаемых блокбастеров по вселенной Marvel Джеймс Ганн рассказал о заключительной картине трилогии в интервью Deadline.





По его словам, третий фильм «Стражи галактики» станет финальным для представленных в нем героев. В триквеле зрители в последний раз увидят нынешний состав команды, подчеркнул постановщик.





Ганн назвал грядущую картину «очень масштабной и мрачной». Он выразил уверенность в том, что фильм не похож на то, что ждет аудитория. Режиссер отметил, что «хочет быть верным персонажам и истории, предоставив тот финал, который все заслуживают».





Джеймс Ганн работает над кинокомиксом с осени 2021 года. Он выступает режиссером и сценаристом проекта, в основу которого легли комиксы Guardians of the Galaxy Писатели Дэн Абнетт и Энди Леннинг впервые объединили в них персонажей, созданных разными авторами.





В новом фильме к своим ролям вернутся Крис Пратт (Звездный лорд), Зои Салдана (Гамора), Дэйв Батиста (Дракс), Брэдли Купер (Ракета), Вин Дизель (Грут), Карен Гиллан (Небула), Пом Клементьефф (Богомол) и другие актеры. Впервые в трилогии появятся Уилл Поултер и Чаквуди Ивуджи.





В ближайшее время героев можно будет увидеть в другом фильме по вселенной «Марвел» — «Тор: Любовь и гром», над которым работает Тайка Вайтити. Выход картины запланирован на лето 2022 года. В конце года команда появится в рождественском спецэпизоде. Премьера финального фильма «Стражи галактики» назначена на май 2023 года.





Фото: кадр из фильма «Стражи галактики»