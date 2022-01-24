Ушел из жизни французский модельер и основатель дома моды Mugler

Во Франции ушел из жизни модельер, дизайнер Тьерри Мюглер. Об этом сообщает «Культуромания». Основатель дома моды Mugler умер на 74-м году жизни.

«С прискорбием сообщаем о смерти господина Манфреда Тьерри Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года», — сказано на странице модельера в Facebook.





Известно, что художник скончался в воскресенье, 23 января. Его смерть наступила по естественным причинам.





Мюглер родился в Страсбурге в декабре 1948 года. Переехав в Париж, он создал свою первую коллекцию женской одежды. Известность к Мюглеру пришла в 1980-х. В 1992 году он создал свой парфюмерный бренд. В 2002 году дизайнер покинул пост креативного директора своего дома моды, однако родолжал шить одежду.





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