Ушел из жизни французский модельер и основатель дома моды Mugler

24.01.2022
Во Франции ушел из жизни модельер, дизайнер Тьерри Мюглер. Об этом сообщает «Культуромания». Основатель дома моды Mugler умер на 74-м году жизни.
«С прискорбием сообщаем о смерти господина Манфреда Тьерри Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года», — сказано на странице модельера в Facebook.
Известно, что художник скончался в воскресенье, 23 января. Его смерть наступила по естественным причинам.
Мюглер родился в Страсбурге в декабре 1948 года. Переехав в Париж, он создал свою первую коллекцию женской одежды. Известность к Мюглеру пришла в 1980-х. В 1992 году он создал свой парфюмерный бренд. В 2002 году дизайнер покинул пост креативного директора своего дома моды, однако родолжал шить одежду.
Фото: Pixabay