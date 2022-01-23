Заслуженный артист России Расми Джабраилов умер в 89 лет

На 90-м году жизни скончался заслуженный артист России, актер Театра имени Владимира Маяковского Расми Джабраилов, говорится в сообщении театра в Facebook.

«Вечером 22 января после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист России, актер Театра Маяковского Расми Халидович Джабраилов. Приносим соболезнования родным и близким артиста. Для всех маяковцев это огромная невосполнимая утрата. Светлая память блистательному артисту и светлому человеку!» – говорится в сообщении.

Расми Джабраилов родился 8 декабря 1932 года в селе Касумкент. Окончил актерский факультет ГИТИСа в 1955 году, а в 1961-м – режиссерский факультет.

В 1964 году устроился работать в Театре на Таганке. В 1993 году вошел в число артистов «Содружества актеров Таганки».

В 2002 году перешел в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского. В 2019 году Расми Джабраилов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Фото: WikiMedia