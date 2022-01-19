На Урале разработают виртуальную экскурсию о жизни Мамина-Сибиряка

Объединенный музей писателей Урала создаст экскурсию к 170-летию писателя. Об этом ТАСС сообщила директор учреждения Ирина Евдокимова.





Виртуальная экскурсия «Дом, где жила любовь» о жизни Дмитрия Мамина-Сибиряка и его отношениях с Марией Алексеевой появится к осени 2022 года на средства президентского гранта.





По словам Ирины Евдокимовой, по приезду в Екатеринбург писатель поселился в доме 16 по Пролетарской улице, где снял комнату. Алексеева купила дом на улице Толмачева (Царская улица, дом 7). После этого у них «случился совершенно потрясающий роман и 12 лет счастливой жизни, бесконечного творчества». Именно в эти годы Мамин-Сибиряк создал ключевые произведения. От дома на Пролетарской к дому на Царской вела «тайная тропинка». Экскурсия будет посвящена, в том числе и этой истории, отметила директор музея.





Планируется создать онлайн-экскурсию и по Дому-музею Д.Н. Мамина-Сибиряка, расположенному на улице Пушкина, 27. В рамках проекта представят уникальные материалы. Одними из них станут смета на ремонт дома, которую сделал отец писателя, священник Наркис Мамин, а также записи с его проповедями.





В прошлом году музей провел опрос. Выяснилось, что немного людей знакомы с творчеством уральского писателя — в основном известны «Аленушкины сказки», созданные Миминым-Сибиряком для дочери.

Объединенный музей писателей Урала также покажет четыре спектакля по произведениям Мамина-Сибиряка и проведет научную конференцию с участием специалистов из Петербурга и Перми.





Глава региона Евгений Куйвашев объявил 2022-й годом Дмитрия Мамина-Сибиряка в честь 170-летия со дня его рождения. К этому событию в области пройдет более 200 мероприятий.





В Свердловской областной научной библиотеке им. В.Г. Белинского планируют отреставрировать прижизненные издания автора и оцифровать родовую библиотеку Мамина-Сибиряка для открытого доступа. Исследователи и читатели смогут познакомиться с книгами из библиотек писателя, его братьев и племянника. Их опубликуют на сайте библиотеки во втором полугодии 2022 года.





Культурные учреждения Свердловской области проведут конкурсы, выставки о жизнетворчестве писателя, создадут тиффлокомментарии к мультфильму «Серая шейка», организуют литературный марафон с «Почтой России». Кроме того, в порядок приведут памятные места, связанные с именем уральского автора. На могиле его отца установят памятник.





Дмитрий Мамин-Сибиряк (1852-1912) родился в поселке Висимо-Шайтанского завода в семье священника. Учился в Висимской школе для детей рабочих, Пермской духовной семинарии, позже — в Санкт-Петербургской медико-хирургической академии на ветеринарном отделении, а также в Санкт-Петербургском университете на юридическом факультете. Полный курс окончить не удалось из-за нехватки средств и проблем со здоровьем. Написал путевые заметки «От Урала до Москвы», рассказы «Серая шейка», «Мумма», романы «Приваловские миллионы», «Падающие звезды» и др. Прославился как писатель-реалист, изображавший перемены в жизни людей на Урале и в Сибири после реформ.





Фото:Pub by A F Marks, St Petersburg — Общественное достояние,

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