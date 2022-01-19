В Орле пройдет выставка к 200-летию писателя-этнографа Павла Якушкина

Экспозиция расположится в Орловской библиотеке им. И.А. Бунина, сообщили в пресс-службе правительства региона.



Выставка «Собиратель русского фольклора Павел Иванович Якушкин: к 200-летию со дня рождения» откроется 19 января.





В экспозицию вошли сборник сочинений Павла Якушкина, книга 1925 года «Деревня XVIII-XX вв. в русской художественной литературе», в которую включен очерк писателя «Накануне падения крепостного права». Читатели познакомятся с 79-м томом академического издания «Литературное наследство. Песни, собранные писателями. Новые материалы из архива П. В. Киреевского», в котором есть глава о творчестве фольклориста. Кроме того, посетителям предложат исследования литературоведов, посвященные работе Якушкина и в целом фольклористике. Среди авторов — А. Баландин, Б. Леонова, В. Базанов, В. Бахтин.





Выставку дополнят книги орловских краеведов А. Полынкина, Е. Ашихминой, Л. Афонина. Их работы познакомят с историей семьи фольклориста, его биографией, воспоминаниями литераторов, которые близко знали Павла Якушкина.





Кроме того, читателям предложат местные издания: «Орловские литературные места» Н. Чернова, «Материалы свода памятников истории и культуры РСФСР: Орловская область», в которой описывается усадьба Якушкиных, путеводитель по музейной экспозиции «Первая орловская мужская гимназия. 1808-1918» и др.





Выставка будет работать в отделе краеведческих документов библиотеки до конца января.





Павел Якушкин (1822-1872) — писатель-этнограф, собиратель произведений устного народного творчества. Родился в дворянской семье в селе Сабурово Орловской губернии, окончил Орловскую гимназию, учился в Московском университете.





В студенческие годы Якушкин увлекся собиранием народных песен. Всю жизнь он посвятил выявлению произведений народного творчества. Записанные им материалы дополнили собрание песен Петра Киреевского, сказок Александра Афанасьева, пословиц и поговорок Владимира Даля. Он не только собирал фольклор, но и создавал очерки и путевые заметки, в которых описывал народный быт накануне и после отмены крепостного права в 1861 году.





Фото: Soul Train — собственная работа, CC BY-SA 4.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65117022